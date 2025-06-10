شح الأمطار يضرب إنتاج القمح في العراق وبدء استلام المحاصيل في كوردستان

أعلن حيدر كرعاوي، المدير العام لشركة تجارة الحبوب العراقية، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية، عن بدء عملية استلام محصول القمح لهذا العام في إقليم كوردستان، انطلاقاً من منطقة بيرماگروون بمحافظة السليمانية.

وأوضح كرعاوي أن الكوادر المختصة فتحت أبواب الصوامع أمام مزارعي الإقليم، مؤكداً أن عملية الاستلام ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع استلام نحو 400 ألف طن من القمح من مزارعي كردستان.

وأضاف أن الكميات المستلمة من محافظات العراق حتى يوم أمس – باستثناء إقليم كوردستان – بلغت 3 ملايين و600 ألف طن، مشيراً إلى أن عملية الاستلام ما تزال جارية.

وعن تحديات الموسم الزراعي، أشار المدير العام إلى أن شح الأمطار ونقص المياه ساهما في تراجع كبير بإنتاج القمح على مستوى البلاد، حيث انخفض الإنتاج بنحو مليون و700 ألف طن في عموم العراق، وبنحو 800 ألف طن إضافي في إقليم كوردستان.

وفي السياق ذاته، كشف كرعاوي أن محافظة نينوى وحدها شهدت تراجعًا في الزراعة بنحو مليون طن من القمح مقارنة بالعام الماضي، بسبب الجفاف الذي منع الكثير من الفلاحين من زراعة أراضيهم.

وشدد على أن عملية استلام القمح هذا العام تسير بشكل منظم في جميع المحافظات، دون أي تمييز بين مزارعي إقليم كوردستان وباقي المناطق، مؤكداً أن الحكومة تسعى لصرف مستحقات المزارعين رغم محدودية المبالغ المتاحة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

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