العاصمة أربيل تعلن نجاح خطة عيد الأضحى: استقبلنا 90 ألف زائر

أعلنت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، نجاح الخطط الأمنية والخدمية التي أُعدت لعيد الأضحى، بإشراف مباشر من المحافظة، ومن دون أي معوقات، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية والخدمية بقيت مستقرة طوال أيام العيد.

وذكر بيان لمحافظة أربيل، أن «عدد السياح الذين زاروا أربيل خلال أيام العيد بلغ 89,301 سائح، حيث جرت العمليات السياحية بسلاسة وفق الخطة الموضوعة مسبقاً».

وأشار البيان إلى جهود قائمقامية قضاء مركز أربيل، فقد تم ضبط 15 قصاباً لمخالفتهم التعليمات الصحية، إضافة إلى إغلاق 27 محلاً غذائياً، وحجز 4 سيارات لنقل المواشي بشكل مخالف.

أما عن مديرية أمن أربيل، فقد نُفذت الخطة الأمنية بالكامل دون تسجيل أية اختلالات، مع بقاء القوات الأمنية في حالة تأهب لأي طارئ.

وفيما يخص شرطة أربيل، أشار البيان إلى تسجيل 42 جريمة خلال العيد، تم كشف 41 منها، فيما تخضع جريمة واحدة للتحقيق.

وبشأن المرور، أكد البيان أن المديرية سجلت 17 حادث سير بسبب عدم التزام السائقين بالتعليمات المرورية والسرعة الزائدة، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص ووفاة شخص واحد.

كما نفذت مديرية الدفاع المدني خطتها بنجاح، حيث تمت السيطرة على 16 حالة حريق دون تسجيل أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وفي قطاع الصحة، بلغ عدد مراجعي المستشفيات 6,575 حالة، وتم التعامل مع 305 حالات طبية متنوعة، إضافة إلى ولادة 71 طفلاً (40 أنثى و31 ذكر)، وإجراء 81 عملية جراحية، مع تسجيل 383 حالة غسيل كلى.

وفيما يتعلق بخدمات بلدية أربيل، فقد تم إغلاق 4 محال لبيع اللحوم بشكل مخالف، وضبط 22 رأس ماشية و2 سيارة نقل، ومنع حالتي ذبح عشوائي، كما تم التخلص من 1124 طن من مخلفات الأضاحي. وشهدت حدائق ومتنزهات المدينة زيارة نحو 108 آلاف شخص، منهم 30 ألفاً زاروا متنزه سامي عبد الرحمن.

وفي سوق المواشي المركزي، تم ذبح 1,461 أضحية خلال أيام العيد، منها 270 رأس ماشية كبيرة و1,191 رأساً صغيرة.

وفي ختام البيان، قدمت محافظة أربيل شكرها لكافة القائمقاميات والنواحي والقوات الأمنية والخدمية، مؤكدة مواصلة جهودها لضمان أمن وسلامة المواطنين في جميع الأوقات.

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