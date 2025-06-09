تجارة إيران والعراق تقترب من 12 مليار دولار في 2024

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، جهان بخش سنجابي شيرازي، يوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 اقترب من 12 مليار دولار، مشيرا إلى وجود خطط لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

وقال الأمين العام للغرفة، جهان بخش سنجابي شيرازي، إن واردات إيران من العراق بلغت نحو 754 مليون دولار، وهو ما سجل نموا جيدا مقارنة بعام 2023 ومتوسط العقد الماضي.

وأوضح أن متوسط واردات إيران من العراق لم يتجاوز عادة 100 مليون دولار سنويا، باستثناء عام 2022 حيث بلغت الواردات نحو مليار و70 مليون دولار، وكان جزء منها في إطار استيراد مدخلات علفية من خلال اعتمادات مصرف TBI العراقي.

وأشار إلى أن رقم 752 مليون دولار خلال العام الماضي يعد رقما مقبولا رغم أنه ما يزال بعيدا عن الأفق المستهدف.

وفي ما يخص التطلعات المستقبلية للتجارة بين إيران والعراق، توقع شيرازي أن يشهد حجم التجارة نموا بنسبة 20% في مجالي الاستيراد والتصدير مقارنة بعام 2024، معربا عن أمله في تجاوز حاجز 13 مليار دولار في الميزان التجاري، والوصول إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

ولفت الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة، إلى أن العراق يعد الشريك التجاري الثاني لإيران، موضحا أن السوق العراقية باتت قريبة من حالة الإشباع بالنسبة للمصدرين الإيرانيين، ما يجعل من غير المرجح تحقيق قفزة كبيرة في الصادرات إليها خلال الفترة المقبلة.

و توقع نموا عاما لا يقل عن 20% في إجمالي التجارة الثنائية خلال العام المقبل، مجددا الأمل في بلوغ حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.

AB

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية