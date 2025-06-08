حكومة كوردستان تمنح تسهيلات جديدة لتسويق محاصيل فلاحي أربيل

أعلن المدير العام للزراعة في أربيل، هيمن سيد مراد، أن المديرية العامة للزراعة مستمرة في تقديم الدعم للفلاحين وتسويق محاصيلهم الزراعية داخل إقليم كوردستان وخارجه دون معوقات.

وقال مراد في تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الأحد، إن “المحاصيل الزراعية تُنتَج يوميًا في موسم الحصاد ولا يمكن إيقافها، لأن أي تأخير يؤدي إلى تلفها داخل الحقول.”

وأضاف: نشعر بمسؤولية كاملة تجاه هذا القطاع، ولهذا قررنا كمديرية عامة للزراعة في أربيل، وبالتنسيق مع شعبة متابعة العلوة، توفير كل التسهيلات اللازمة للفلاحين والتجار الذين يشترون محاصيلهم.

وأوضح مراد أن “اليوم تم تقديم الدعم لـ 60 تاجرًا لضمان عدم اعتراضهم في نقاط التفتيش التابعة للحكومة الاتحادية، بما يتيح لهم تسويق محاصيل الفلاحين بحرية ويسر.”

وأشار إلى أن “جميع المحاصيل المعروضة في الأسواق حاليًا هي من إنتاج محلي لفلاحي إقليم كوردستان”.

وأكد مدير زراعة أربيل أن هذا الإنجاز جاء بفضل الاهتمام الذي أولته التشكيلة الوزارية التاسعة بقطاع الزراعة، مما أتاح تسويق المحاصيل المحلية في الأسواق الداخلية وخارج الإقليم.

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