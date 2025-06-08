خلافا لكل دول العالم.. العراق و5 بلدان لا تحقق الاكتفاء الذاتي بأي صنف غذاء

أظهرت دراسة جديدة، ان العراق واحدا من بين 6 بلدان حول العالم، لا تحقق الاكتفاء الذاتي من أي صنف من الأصناف الغذائية الـ7.

واجرى باحثون من جامعة غوتنغن الألمانية وجامعة إدنبرة بتحليل بيانات إنتاج الغذاء من 186 دولة، وكشفت النتائج أن غيانا هي الدولة الوحيدة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المجموعات الغذائية الرئيسية السبع التي ركزت عليها الدراسة، والتي تتضمن اللحوم والالبان والنشويات والاسماك والبقوليات والمكسرات والبذور والخضراء والفواكه.

واكتشفت الدراسة ان ثلثي الدول مكتفية ذاتيا من مجموعتين او اقل من الأصناف الغذائية المذكورة، لكن 6 دول وهي أفغانستان والإمارات والعراق، وماكاو، وقطر، واليمن، لم تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية على الاطلاق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية