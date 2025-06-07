منع إدخال لحوم الحيوانات للحد من الحمى النزفية في دهوك

أعلنت دائرة صحة دهوك, عن منع إدخال لحوم الحيوانات الابقار والاغنام والماعز الى داخل المحافظة ابتداءً من اليوم بسبب تسجيل عدد من حالات الاصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، إنه أعتبارا من السبت 7 حزيران يمنع إدخال لحوم الحيوانات (الابقار والاغنام والماعز) الى داخل المحافظة، عبر جميع منافذ المحافظة.

وأشارت الدائرة الى أن هذا القرار يأتي بعد تسجيل عدد من حالات الاصابة بالحمى النزفية في المحافظة، وهو مرض خطير يشكل تهديداً حقيقياً للصحة العامة.

و بناءً عليه، تم إبلاغ جميع المنافذ الامنية والجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بشكل صارم، وسيتم منع إدخال أي كمية من اللحوم الى المحافظة مهما كان وزنها الى داخل المحافظة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

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