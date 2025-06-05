نيجيرفان بارزاني في تهنئة العيد: نؤكد لشعب كوردستان أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقهم وسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 5 حزيزان / يونيو 2025، بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً لشعب كوردستان الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم واتخاذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة حلول عيد الأضحى، أتقدم بأجمل وأحر التهاني لجميع المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، سائلاً الله تعالى أن يعيده بالخير والبركة، وأن يحمل معه الأمان والطمأنينة والسعادة للجميع.

في هذه المناسبة المباركة، نؤكد على التمسك بمعاني ودلالات العيد المتمثلة في التضحية والتراحم والتصالح، ونجدد الدعوة إلى تعزيز روح التفاهم والتعاون والعمل المشترك لتجاوز المشاكل والتحديات وترسيخ أسس العدالة وضمان حياة لائقة لجميع المواطنين.

يجب حل مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان من خلال الحوار والتفاهم، على أساس الدستور والقوانين والاتفاقيات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد. نؤكد لشعب كوردستان أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقهم وسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة في هذا السياق.

نأمل أن تصبح هذه المناسبة المباركة حافزاً جديداً لإعلاء صوت المنطق والمسؤولية المشتركة، بشكل يضمن مستقبلاً أفضل لجميع مكونات العراق.

عيد أضحى مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

5 حزيران 2025

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