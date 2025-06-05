مسرور بارزاني: لن ندّخر وسعاً في رفع الظلم الجائر الذي طال متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومة إقليم كوردستان لن تدّخر وسعاً ولن تألو جهداً في سبيل رفع الظلم الجائر الذي طال حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة حلول عيد الأضحى، وهذا نصها:

“مع حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى عموم المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، وأخصّ بالتهنئة البيشمركة البواسل، ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأبرار، متمنين للجميع قضاء عيد هانئ مفعم بالأمن والطمأنينة.

وإنه لمن دواعي الأسف والقلق العميق أن يطل علينا العيد هذا العام في ظل ظروف مالية صعبة، جرّاء العقوبة الجماعية التي فرضتها الحكومة الاتحادية على مواطني إقليم كوردستان. ومع ذلك، نطمئن شعبنا بأن حكومة إقليم كوردستان لن تدّخر وسعاً ولن تألو جهداً في سبيل تخطي هذا الوضع، ورفع هذا الظلم الجائر الذي طال حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية”.

يأتي ذلك فيما تستمر أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعدما أبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ”تعذّر” الاستمرار في تمويلها لـ”تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.

ودعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى إجراء “مراجعة شاملة” لقرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، لكي لا يُحرم الموظفون من استحقاقاتهم.

كما قررت توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لـ “شرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.

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