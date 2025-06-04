حكومة كوردستان تحدد 10 حزيران موعداً لاستلام القمح من مزارعي الإقليم

أعلن المدير العام للتجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، عن موعد استلام محصول القمح من مزارعي الإقليم، محددًا يوم 10 حزيران الجاري موعدًا لافتتاح أبواب السايلوهات.

وأوضح شيخ كامل في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن السايلوهات الجديدة هذا العام ستعمل جنبًا إلى جنب مع سايلوهات أخرى في الإقليم، مثل قوش تبة وكرميان وروفيا، لاستلام المحاصيل.

وأكد أن حكومة الإقليم وضعت ضمن خططها الإستراتيجية دعم القطاع الزراعي، باعتباره من ركائز التنمية الاقتصادية، ومشروعًا مهمًا في برنامج عمل التشكيلة التاسعة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام استلام 400 ألف طن من محصول القمح، فيما تتواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لضمان معاملة مزارعي الإقليم أسوةً بمزارعي المحافظات الأخرى.

وأضاف شيخ كامل أن العمل جارٍ على إنشاء سايلو جديد في زاخو بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف طن، حيث من المقرر طرح مناقصة المشروع بعد عيد الأضحى.

كما كشف عن خطة مستقبلية لبناء ثلاثة سايلوهات إضافية في هَرير وكوية وكفري.

وكانت وزارة التجارة الاتحادية قد استلمت العام الماضي 700 ألف طن من قمح مزارعي إقليم كوردستان، بينما قررت هذا العام استلام 400 ألف طن فقط، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على تسويق القمح في الإقليم وسط وفرة الإنتاج.

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