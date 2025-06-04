جمارك إقليم كوردستان: هيئة المنافذ العراقية غير قانونية وأُسست فقط لأغراض الفساد

أكدت المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة العراقية هي “هيئة غير قانونية”، مشيرة إلى أنها تأسست فقط من أجل التستر على قضايا الفساد.

وذكرت المديرية في بيان، أن “هيئة المنافذ الحدودية تفتقر إلى الأسس القانونية، وتم تأسيسها للتغطية على الفساد المستشري، في حين أن المعابر في إقليم كوردستان تمتلك نظامًا عصريًا وشفافًا، يتم من خلالها جمع الإيرادات بطريقة قانونية ومنظمة، على عكس ما هو قائم في باقي مناطق العراق، حيث تُعرف إدارة المعابر هناك بسوء التنظيم والفساد الإداري”.

وأضافت المديرية أن “الهجوم الذي تشنه هيئة المنافذ الحدودية العراقية على إقليم كوردستان هو تحرك سياسي يهدف إلى التغطية على الحقائق”.

مؤكدةً، أن “الفساد في المؤسسات الفيدرالية وصل إلى مستوى خطير، وأن استهداف كوردستان هو جزء من محاولات صرف الأنظار عن فشل تلك المؤسسات في إدارة شؤونها”.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد وجهت في بيان مجموعة تهم لا أساس لها من الصحة الى إقليم كوردستان بالتزامن مع قطع بغداد رواتب موظفي الإقليم في اطار سياسة تجويع الشعب الكوردي.

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