للعام الـ11 على التوالي.. تمديد حظر الطائرات العراقية عن سماء اوروبا

مددت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، الحظر المفروض على شركات الطيران العراقية من التحليق في الأجواء الأوروبية، وذلك للعام العاشر على التوالي.

وضمت قائمة الشركات المحظورة من التحليق في الأجواء الأوروبية طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية وطائرات فلاي بغداد، وذلك لعدم استيفائهما متطلبات السلامة الجوية التي تشترطها الوكالة.

وضم التحديث الجديد حظر ما مجموعه 169 شركة طيران دولية من روسيا والهند والعراق وايران والعديد من الدول الأخرى.

ويحاول العراق منذ سنوات العمل على تلبية المتطلبات الأوروبية لضمان رفع الحظر عن تحليق طائراته في الأجواء الأوروبية، دون جدوى.

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