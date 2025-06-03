الرواتب تتصدر المشهد .. اجتماع حكومي في كوردستان غدًا الأربعاء

من المقرر أن يعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان اجتماعاً، يوم غد الأربعاء (4 حزيران 2025)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وبحسب مصدر مطلع لـ “بغداد اليوم”، فإن “الاجتماع سيتناول قضية الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في الإقليم”.

وأضاف، أن “قضية إعفاء أبناء وبنات الشهداء من سجلات الزواج وعقود الموظفين الحكوميين ستكون من ضمن محاور الاجتماع”.

ويأتي الاجتماع في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان تحديات مالية مستمرة، أبرزها تأخر صرف رواتب الموظفين نتيجة الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية.

وكانت حكومة الإقليم قد وعدت في فترات سابقة بإيجاد حلول دائمة لضمان انتظام الرواتب، فيما تتزايد المطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الإجراءات الإدارية عن الشرائح المتضررة، خصوصاً أسر الشهداء وذويهم.

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