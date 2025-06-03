تسهيلات جديدة من حكومة كوردستان لدعم المواطنين ضمن مشروع ‹روناكي›

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، عن حزمة تسهيلات جديدة لدعم المواطنين ضمن مشروع ‹روناكي› في تحسين ظروف تزويد الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وقالت الحكومة في بيانٍ لها، إن المواطنين سيحصلون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على تخفيضات تدريجية في كلفة استهلاك الكهرباء.

ووفق البيان، ستتحمل الحكومة 50% من الفاتورة في الشهر الأول، و25% في الشهر الثاني، و15% في الشهر الثالث، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

كما أوضح البيان، أن المواطنين الذين دفعوا مبالغ إضافية في إطار الأسعار التجريبية ضمن مشروع ‹روناكي›، ستُعاد إليهم الفروقات المالية ضمن فواتيرهم القادمة.

وفي خطوة داعمة لتعزيز البنية التحتية للطاقة، أعلنت الحكومة عن تخصيص 200 مليون دولار لدعم المواطنين وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ضمن المشروع.

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