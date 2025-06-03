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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بغداد.. وزيري الديمقراطي الكوردستاني يغيبان عن جلسة مجلس الوزراء الاتحادي

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فى :أخبار عــامة
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بغداد.. وزيري الديمقراطي الكوردستاني يغيبان عن جلسة مجلس الوزراء الاتحادي

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، واظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالعتها (باسنيوز) غياب كل من وزير الخارجية وناب رئيس الوزراء د. فؤاد حسين، ووزير الإعمار والإسكان بنگین ريكاني، وكلاهما من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويأتي هذا الغياب في ظل استمرار ازمة الرواتب حيث تستمر بغداد بعدم ارسال رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو الماضي، في حين بدأت بتوزيع رواتب موظفيها للشهر الحالي.

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