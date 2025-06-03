كوردستان.. إجراءات عاجلة لدعم الزراعة وتحديد موعد لتسلم محاصيل المزارعين

كشفت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن أسباب انخفاض أسعار المنتجات المحلية، فيما أعلنت الحكومة المحلية في أربيل البدء بعملية تسلم محصول القمح من الفلاحين في 12 حزيران 2025.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هيوا علي، لوكالة شفق نيوز، إن “الوزارة، بالتزامن مع موسم الإنتاج المحلي وفقاً للتقويم الزراعي السنوي، تحظر استيراد بعض المنتجات الخارجية، فيما تفرض رسوماً جمركية على منتجات أخرى”.

وأضاف علي: “يتم كذلك تسويق جزء من الإنتاج المحلي في إقليم كوردستان إلى محافظات وسط وجنوب العراق، لكن وفرة الإنتاج المحلي هذا العام أدت إلى انخفاض الأسعار، إذ أن زيادة العرض عن حاجة السوق تؤثر بشكل مباشر على الأسعار وتجعلها تنخفض”.

وأشار إلى أن “إنتاج الخيار والكوسا هذا العام كان وفيراً من قبل المزارعين، حيث تجاوز بكثير حاجة السوق المحلي، ورغم تصدير آلاف الأطنان يومياً إلى المحافظات الأخرى، إلا أن وفرة المعروض في السوق تسببت بانخفاض الأسعار”.

وختم علي، حديثه قائلاً إن “التقويم الزراعي يتم تطبيقه كما هو، والإقليم حالياً في بداية موسم إنتاج الفواكه وغيرها من المنتجات المحلية، وبالطبع مع بداية وصول أي محصول محلي إلى الأسواق، يتم منع استيراد المنتج الأجنبي المشابه لدعم المنتج المحلي”.

وخلال اجتماع خاص ترأسه محافظ أربيل أوميد خوشناو مع اللجنة العليا لتسويق قمح المزارعين، بحضور نائب المحافظ ورئيس اللجنة هيمان قادر، والمدير العام للزراعة في أربيل سعيد هيمان، وأعضاء اللجنة، أشار إلى أن “القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لكل بلد”.

وأضاف المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “مشروع تسويق قمح المزارعين يخدم مصلحة مزراعي كوردستان ويعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنمية”.

من جهته، استعرض نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا لتسويق القمح هيمن قادر، الخطط الموضوعة لهذا الموسم والمشاكل الفنية مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية تنظيم آلية استلام القمح ضمن حدود محافظة أربيل.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، أن الحكومة العراقية قررت عبر وزارة التجارة تسويق 6 ملايين طن فقط من محصول القمح المنتج لهذا العام، في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان نحو 400 ألف طن.

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