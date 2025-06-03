سياحة كوردستان تتوقع زيارة 300 ألف سائح للإقليم خلال عطلة الأضحى

توقع المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء 3 حزيران 2025، وصول أكثر من 300 ألف سائح للإقليم خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال عبد المجيد، لموقع كوردستان24: “أجرينا كافة الاستعدادات لاستقبال السياح في المواقع السياحية، بمناسبة عيد الأضحى”.

وأضاف: “الإستعدادات تجري، على مستويين، مستوى القطاع العام، والقطاع الخاص، وعلى المستوى الحكومي، والتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية في إقليم كوردستان، وخاصةً أمن نقاط التفتيش، الذي يسهل بشكل كبير وصول السياح إلى إقليم كوردستان”.

وتابع: “تم تشكيل عدد من اللجان بمسؤوليات وواجبات مختلفة على مستوى إداراتنا العامة لمتابعة الوضع عن كثب، بينما تم توفير أربعة أرقام هواتف على مستوى أربع محافظات وأربع إدارات مستقلة على الخط الساخن. في حالة الطوارئ، سيتمكن السياح من التواصل معنا”.

وأردف أن هناك تعاونًا كاملاً مع المطاعم والفنادق وجميع المنشآت السياحية على مستوى القطاع الخاص، وقد تمت التوصية بضرورة فتحها في العطلات وعيد الأضحى حتى يتمكن السياح من الاستفادة من الخدمات.

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