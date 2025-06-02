بيان اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني عقب اجتماعها الموسع

عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو 2025، اجتماعًا برئاسة الرئيس مسعود بارزاني. وأعلنت في بيانها عقب الاجتماع أن قيادة كوردستان شاركت، بناءً على قرار برلمان كوردستان، في تأسيس العراق الجديد على أساس الشراكة والتوافق والتوازن، وذلك بعد انهيار النظام السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن بعض القوى المتنفذة في بغداد تتبع ذهنية بعيدة عن الفيدرالية، وتسعى إلى إعادة المركزية، متجاوزة الدستور والاتفاقات السياسية المبرمة لتشكيل الحكومة، وممارسة الضغوط المختلفة على إقليم كوردستان، من خلال استخدام ورقة الرواتب والموازنة كسلاح سياسي.

وفيما يلي نص البيان:

بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو 2025، اجتماعها الموسع بحضور كوادر اللجنة المركزية ومسؤولي المكاتب.

استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء كوردستان، ووفاءً لذكرى الزعيم الخالد مصطفى بارزاني والراحل إدريس بارزاني. ثم ناقش المجتمعون عدداً من القضايا السياسية والمستجدات الراهنة.

أولاً / علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية:

لعب حزبنا دوراً مؤثراً منذ مرحلة مواجهة النظام السابق، مروراً بتأسيس عراق جديد يكون فيه جميع المواطنين آمنين ومطمئنين، ويتمتعون بحقوقهم وحرياتهم وفق الدستور، وصولاً إلى بناء عراق خالٍ من التمييز القومي والديني والمذهبي. ووفق قرار برلمان كوردستان، شاركت قيادة كوردستان في عملية تأسيس العراق الجديد على أسس الشراكة والتوافق والتوازن، وضمان إدارة البلاد من قبل جميع مكوناته وفق الدستور الدائم، وتأمين حياة كريمة لجميع العراقيين، بما يساهم في تجاوز الأزمات والدمار الذي حل بالعراق عموماً وبكوردستان على وجه الخصوص.

لكن للأسف، بعد سنوات من سقوط النظام، بات بعض المتنفذين في بغداد يتصرفون بعقلية بعيدة عن الفيدرالية، ويسعون لإعادة المركزية، ويتجاوزون الدستور والاتفاقات السياسية التي أُبرمت لتشكيل الحكومة. كما يستخدمون ورقتي الرواتب والموازنة للضغط على الإقليم.

لذلك، جدد الاجتماع دعم وتأييد موقف الحزب السياسي فيما يتعلق بمستحقات موظفي كوردستان، وأشاد بموقف أحزاب كوردستان في اجتماعهم المشترك بتاريخ 31 أيار 2025. وأكد أننا بانتظار أي خطوة جدية من الحكومة الاتحادية والجهات القضائية لحل هذه المشكلة، مع إصرارنا على إنهاء هذه السياسات الظالمة وغير القانونية التي تستهدف موظفي وأهالي كوردستان.

ثانياً / علاقاتنا مع الأحزاب والقوى الكوردستانية:

يؤمن حزبنا إيماناً تاماً بالتعددية الحزبية، ويؤكد على العمل المشترك والمسؤولية الجماعية. ومن هذا المنطلق، بذلنا مساعي متواصلة لرأب الصدع داخل البيت الكوردستاني، وعملنا بجد لتشكيل تحالف كوردستاني للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، من أجل أن يكون للكورد دور فاعل ومؤثر في بغداد، لا أن يكون صوت الأحزاب متفرقاً.

لكن للأسف، لم يُكتب النجاح لهذه المحاولات، ولم تحظَ مبادرتنا بالتجاوب الكافي. وآخر مسعانا لتحقيق وحدة الصف كان عبر دعوة كل الأحزاب الكوردستانية لاجتماع مشترك، وقد شاركت مشكورة معظم القوى الحزبية، فيما رفضت بعض الأطراف خطوة مبدئية تمثلت في إصدار موقف مشترك بخصوص قرار وزارة المالية الاتحادية المتعلق بمستحقات موظفي كوردستان. ومع ذلك، يمكن اعتبار الاجتماع ناجحاً ومهماً.

ثالثاً / زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان:

ناقش الاجتماع مضامين زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قُيّمت لقاءاته مع المسؤولين والجهات الأمريكية إيجابياً من حيث تعزيز علاقات الإقليم مع أمريكا. كما أُشيد بالاتفاقات حول حقول النفط والغاز التي أبرمت ضمن الأطر الدستورية والقانونية لإقليم كوردستان، واعتُبرت خطوة تخدم تعزيز الاقتصاد في كوردستان والعراق.

رابعاً / عملية تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة لإقليم كوردستان:

قدمت لجنة التفاوض في حزبنا تقريراً مفصلاً عن مراحل هذه العملية، وأكد الاجتماع ضرورة الاستمرار بالحوارات والإسراع في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

خامساً / الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة:

استعرضت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الخطوات كافة التي أُنجزت، ووضعت خطة وبرنامجاً مفصلاً للمراحل المقبلة. وقد صادق الاجتماع على الخطة الموضوعة وأكد دعمه الكامل لتحركات اللجنة ضمن الجدول الزمني المقرر.

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني

2 حزيران 2025

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