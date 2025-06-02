رداً على تهنئة نيجيرفان بارزاني.. المحكمة الاتحادية تؤكد أهمية العمل بـ “روح الأخوة” وبموجب الدستور



أشاد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود، برسالة التهنئة التي تلقاها من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد الأضحى، معتبراً إياها تعبيراً عن “المعاني الوطنية الجليلة تجاه العراق وشعبه”.

جاء في رد رئيس المحكمة، الذي نشره موقعها على الإنترنت، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025): “إن ما جاء في رسالتكم تعبير صادق عن المعاني الوطنية الجليلة تجاه العراق وشعبه”، منوّهاً إلى أن العراق بـ “أمسّ الحاجة في الوقت الراهن إلى العمل بروح الأخوة النبيلة التي تعكس للشعب العراقي بأن العراق موطن أصيل ومشرّف لكل العراقيين”.

القاضي عبود أكد أهمية الوصول إلى “بناء عراق ديمقراطي أساسه سيادة القانون، وتحقيق التداول السلمي للسلطة وفقاً للدستور النافذ، وعدم تجاوز هذه الوثيقة الدستورية التي كانت نتيجة تضحيات كبيرة ونضال مرير”.

ودعا عبود إلى العمل بموجب الدستور من أجل أن يكون “الناظم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والضامن لحقوق جميع أبناء الشعب العراقي وحرياته”، و”مغادرة كل ما من شأنه أن يقلل قوة الترابط الوطني والقيمي والاجتماعي بين أبناء الشعب العراقي”.

كما أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق “العمل من أجل أن يكون إقليم كوردستان العراق وأبناءه الكرام نهراً شامخاً يتدفق بالعطاء الوطني الكبير نحو عراق تسوده قيم المحبة والصداقة”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد بعث برسالة تهنئة إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة عيد الأضحى، أكد فيها “أهمية مواصلة العمل بروح وطنية بنّاءة وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، بما يخدم حاضر العراق ومستقبله، ويلبي تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل”.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئته: “يسعدني أن أتوجه لسيادتكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات، راجياً من الله تعالى أن يمدّ على سيادتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا وبلدنا بالمزيد من الخير والاستقرار”.

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