بعد العيد.. بدء الاجتماعات حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

كمال محمد يعلن بدء الاجتماعات حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بعد العيد

أعلن وزير الثروات الطبيعية “بالوكالة”، في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، بدء الاجتماعات، في بغداد، حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بعد عيد الأضحى.

وقال محمد لـ كوردستان24: “بعد عيد الأضحى، سنستأنف المفاوضات مع وزارة النفط العراقية، والشركات النفطية، بشأن استئناف صادرات النفط من كوردستان”.

وكان مجلس الوزراء جدد التأكيد على موقفه الثابت الداعم للمفاوضات بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم بهدف استئناف عملية تصدير النفط بأقرب وقت. وفي هذا السياق، يحث مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية وشركة تسويق النفط (سومو) على استمرار التنسيق والمباحثات بغية حسم القضايا بأقصى سرعة والتوصل لاتفاق والشروع في تصدير نفط الإقليم، تفادياً لإلحاق مزيد من الأضرار بالخزينة العامة الاتحادية، والتي تفوق قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 30 نيسان (أبريل) 2025، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني. وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح تقريراً استعرض فيه أحدث المستجدات المرتبطة بالمباحثات والمفاوضات الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان استناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية ومخرجات الاجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والاجتماع المشترك بين حكومة الإقليم والشركات النفطية.

وبيّن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في التقرير أن الوزارة أوفت بالتزاماتها بشكل تام تجاه الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم بأقرب وقت، وإيداع إيراداته في الخزينة العامة الاتحادية، وأنه في هذا السياق، لا توجد عقبات أو عراقيل من طرف إقليم كوردستان أمام استئناف عملية تصدير النفط.

فيما يتعلق بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى الولايات المتحدة وموقف البلاد من إقليم كوردستان، قال: “أخبرنا المسؤولون الأمريكيون بوضوح أن علاقاتهم مع العراق تعتمد على احترام الكيان السياسي لإقليم كوردستان”.

وسبق أن قام رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بزيارة للولايات المتحدة، بتاريخ 24 شباط / فبراير 2024، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

ورافق رئيس الحكومة وفد حكومي حيث عقد خلال زيارته، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس.

وتمحورت الاجتماعات حول سبل توثيق العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة وزير البيشمركة، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وعدد من المسؤولين.

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