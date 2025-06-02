إتلاف أكثر من 8 آلاف سيجارة الكترونية ” Vape” في أربيل

أعلن قائممقام أربيل، نبز عبدالحميد، اليوم الاثنين 2 حزيران 2025، إتلاف أكثر من 8 آلاف سيجارة الكترونية ” Vape”.

وأضاف: “أكثر من 50,000 جهاز Vape “سجائر إلكترونية”، تم ضبطها وتدميرها من قبل اللجان المكلفة بالحملة.

وتابع: “أتلفنا اليوم أكثر من 8000 جهاز تم مصادرتها، وستستمر الحملة دون تمييز أو تسامح مع أي شخص”.

وأردف: اتخذنا الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحاولون بيع منتجاتهم وعرضها في السوق، وتشمل الإجراءات مصادرة السجائر الإلكترونية والسجائر المقلدة، وإغلاق أماكن بيعها، وتغريم أصحاب المتاجر التي تبيعها ممن لم يمتثلوا للوائح وخرقوا القوانين.

وأثار مقترح قانون لحظر السجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب، صدمة كبيرة بين أوساط المدخنين وأصحاب المحلات المتخصصة ببيع هذه المنتجات، وذلك بعد تصويت لجنة الصحة النيابية في البرلمان لصالح المقترح.

ويعتبر بعض المدخنين أن هذا الحظر يمس بالحريات الشخصية. حذيفة، أحد مدخني الفيب، عبّر عن رفضه للقرار قائلاً لـ كوردستان24: “في السابق كنت أدخن السجائر، لكن بسبب رائحتها وأضرارها على الأسنان والصدر، قررت التحول إلى الفيب لأنه أقل ضرراً. وإذا ما تم منعه، فسيتجه الشباب إلى بدائل أسوأ”.

من جهتهم، يعبر أصحاب المحلات عن مخاوف كبيرة من تداعيات القرار المحتمل، لا سيما من الناحية الاقتصادية. محمد باسم، صاحب محل لبيع السجائر الإلكترونية، قال لـ كوردستان24: “نحن كعمال وأصحاب محلات سنتضرر بشكل مباشر. وإذا تم الحظر، فإن معظم الشباب سيتجهون إلى السجائر والأراكيل، كما أنني لن أجد عملاً آخر إن انتهى هذا المشروع”.

وفي الوقت الذي تسعى فيه لجنة الصحة إلى تمرير القانون بشكل كامل داخل قبة البرلمان، يتخوف العاملون في هذا المجال من خسائر مالية وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد، في حال تم حظر بيع أجهزة الفيب وكل ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية.

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