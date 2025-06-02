يشمل إقليم كوردستان.. الصحة العراقية تطلق استمارة تعيين خريجي الطب العام

دعت وزارة الصحة العراقية خريجي أقسام الطب العام لسنة 2023-2024، ممن لديهم رغبة في التعيين على ملاكها، إلى ملء الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها لهذا الغرض، موضحة أن التعيينات تشمل خريجي أقسام الطب العام في إقليم كوردستان أيضاً.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لشبكة رووداو الإعلامية، أن هذه التعيينات سينظر فيها “بعد إقرار جداول الموازنة من قبل وزارة المالية”.

ونوّه إلى أنها ستكون في حزمة واحدة وتشمل خريجي أقسام الطب العام في جامعات إقليم كوردستان، لكن الاستمارة التي أطلقتها الوزارة تخلو من هذه الجامعات.

لملء الاستمارة افتح الرابط ادناه:

https://soft.moh.gov.iq/2025/d_al_2025_a7d3g/login

من جهته، أفاد المتحدث باسم فرع أربيل لنقابة أطباء كوردستان، آمانج وفائي، بأن وزارة الصحة في إقليم كوردستان “أرسلت أسماء الخريجين إلى وزارة الصحة العراقية في تشرين الثاني الماضي لغرض تعيينهم على ملاكها”.

يبلغ عدد خريجي قسم الطب العام في العراق للعام الدراسي 2023-2024 حوالي 4000 متخرج.

تضم سبع جامعات في إقليم كوردستان أقسام الطب العام، وتخرج منها العام الماضي 778 شخصاً.

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