مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يتطلع إلى المزيد من التطور والازدهار في شتى المجالات

أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 1 حزيران 2025، إلى تطلع إقليم كوردستان، للمزيد من التطور والازدهار في شتى المجالات.

وجاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة السابعة من طلاب الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، حيث ألقى كلمة، هنأ من خلالها الخريجين الجدد، وحثهم على خدمة إقليم كوردستان.

وقال: “إنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم كرئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس حكومة الإقليم، وأضاف: “لقد اجتمعنا هنا اليوم ليس فقط للاحتفال بنجاحكم الأكاديمي الذي حصلتم عليه بعد جهد كبير، ولكن أيضًا لتكريم الالتزام والإصرار ورؤية أولئك الذين أوصلوكم إلى هذا اليوم”.

وتحدث مسرور بارزاني عن عملية الإصلاح، قائلاً: “لقد بدأنا العملية في إقليم كوردستان، وهذه الإصلاحات ليست مجرد أفكار، بل سيكون لها تأثير مباشر على تحسين حياة شعب كوردستان. سنحقق الازدهار والنمو الاقتصادي الشامل وسنربط كوردستان بالأسواق الإقليمية والدولية”.

في إشارة إلى زيارته للولايات المتحدة وتوقيع العقود مع الشركات هناك، قال رئيس الوزراء: “نؤكد التزامنا المستمر مع حكومة الولايات المتحدة وشعب الولايات المتحدة، وهي علاقة تطورت بشكل كبير منذ عام 1990. خلال زيارتي، وقعنا اتفاقيات استراتيجية مع الشركات الرائدة في البلاد في مجال الطاقة، والتي ستكون ديناميكية النمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار. والأهم من ذلك، ستجدون فرصًا كبيرة للعمل في قطاعات مختلفة في كوردستان تتناسب مع مهاراتكم وشغفكم واستعدادكم للقيادة”.

وتابع: لأول مرة في التاريخ، أظهرت كوردستان أن التقدم الذي حققناه ليس بسبب النفط، بل هو منظور اقتصادي يعتمد على تنمية القطاعات غير النفطية مثل المصارف والزراعة، وفي الواقع، نحن نضع حجر الأساس لكوردستان أقوى وأكثر تحملاً استناداً إلى هذا المنظور.

فيما يتعلق بمشروع روناكي، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: “سنقدم الاحتياجات الأساسية للحياة الحديثة، ليس فقط لليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة”.

وأردف: “كجزء أساسي من هذا التقدم، نحن ملتزمون بتوفير الكهرباء المستدامة من خلال مشروع الإضاءة ونحوّل واحدة من أكبر تحدياتنا إلى أعظم إنجازاتنا من خلال إضاءة المنازل، وتعزيز الصناعة، والوفاء بوعد كوردستان أكثر إشراقًا.”.

خلال كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع “حسابي” وقال: “من أجل تحديث وتطوير نظامنا المصرفي، أعلننا عن مبادرة ‘حسابي’، التي ليس لها مثيل في منطقتنا. سيساعد هذا المشروع المواطنين على الوصول بسهولة أكبر إلى الخدمات المصرفية الرقمية وتحسين الشفافية، وتشجيع وتوسيع ثقافة ريادة الأعمال والمساءلة. وأكد أننا نقدم الاحتياجات الأساسية للحياة الحديثة ليس فقط من أجل اليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة.

ومضى في القول، إن جدول أعمال الإصلاحات في مجال التعليم مستمر، ونحن ملتزمون كما هو الحال دائمًا بمراجعة نظام التعليم لدينا وتعزيز آليات ضمان الجودة من خلال اعتماد الإصلاحات الإدارية وتحديد المعايير لتقييم مستوى فعالية المؤسسات التعليمية، في الوقت نفسه، فإن تحسين وتعزيز مستوى طلابنا هو أولوية لعملنا، وتعليم طلابنا هو محور اهتمامنا.

وأضاف: من خلال المعايير الوطنية التي وضعناها في المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي، فتحنا الباب أمام العمل الأكاديمي المستقل وقدمنا الدعم للمؤسسات لتكون قادرة على إدارة نفسها إداريًا وماليًا، هذه خطوة استراتيجية ستجعل الابتكار في صميم نظامنا التعليمي. هدفنا واضح: نريد بناء أمة ذات عقلية علمية، أمة تسعى للتعلم طوال حياتها، حيث يصبح التميز والمساواة في الفرص تقليدًا.

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