نائب رئيس الديمقراطي الكوردستاني: الحزب تأسس للدفاع عن حقوق شعب كوردستان وخدمتهم

عقد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم السبت، اجتماعاً مع مسؤولي فروع الحزب، وذلك عقب تسلّمهم المهام الجديدة الموكلة إليهم .

وخلال الاجتماع، شدد مسرور بارزاني على أهمية أن يكون مسؤول الفرع على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يعمل على الاقتراب من المواطنين وتقديم خدمة أفضل وأكثر فاعلية لهم، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسس بهدف الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، وأن الهدف الأساس للحزب هو خدمة هذا الشعب.

كما ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، حيث أكد نائب رئيس الحزب ان الشعب الكوردستاني لن يتنازل عن حقوقه الدستورية، وأن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وحقوقه يجب أن يُحترم، ومن أجل ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكما كان دائماً سيكون في الخطوط الامامية للدفاع عن حقوق شعب كوردستان.





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