يونيو 01, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس الحكومة يستقبل السيناتورة الأمريكية جاكي روزن

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فى :أخبار عــامة
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رئيس الحكومة يستقبل السيناتورة الأمريكية جاكي روزن

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السيناتورة الأمريكية جاكي روزن.

وشهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على توطيد العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية، وبهذا الصدد، جرى استعراض نتائج الزيارة الناجحة لوفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة مؤخراً، وما تضمنته من لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الكونغرس والإدارة الأمريكية.

وفي سياق آخر من الاجتماع، أجمع الجانبان على لزوم احترام الكيان الدستوري والاتحادي لإقليم كوردستان، وتأمين كامل مستحقاته المالية وحقوقه التي كفلها الدستور لمواطنيه.

كذلك تطرق الاجتماع إلى مجمل تطورات ومستجدات الأوضاع العامة في العراق وسوريا والمنطقة عموماً.

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