الأطراف الكوردستانية تختتم اجتماعها في مصيف صلاح الدين

اختتمت الأطراف الكوردستانية في إقليم كوردستان، الاجتماع الذي عقدته اليوم السبت في مصيف صلاح الدين، تحت إشراف اللجنة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مراسل كوردستان24، نورس عبد الله، إن المجتمعين ناقشوا الوضع العام الحالي في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، بالإضافة إلى قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم صرف مستحقات وحقوق الإقليم المالية.

وأوضح المراسل أنه من المتوقع أن تصدر الأطراف السياسية المشاركة في الاجتماع بيانًا مشتركًا تعلن فيه عن موقفها من قرار وزارة المالية الاتحادية.

وبحسب معلومات كوردستان24، يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من خلال هذا الاجتماع إلى تنسيق المواقف مع مختلف الأطراف السياسية في الإقليم، والتوصل إلى رؤية موحدة للتعامل مع بغداد في ظل هذه التطورات.

وشارك في الاجتماع كل من:

فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي

سالار لاله سرحد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني

مجيد حمه امين عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني

دانا احمد مجيد قيادي في حركة التغيير

محمد حاجي محمود رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

عبدالقادر بازركان ومنى قهوجي ممثلين عن حزب الاصلاح التركماني

كاوا محمود سكرتير الحزب الشيوعي

بيكاس قادر عضو المكتب السياسي لحزب زەحمەتکێشان

عبدالله ورتي عضو المكتب السياسي للحركة الاسلامية

بابير كاملا سكرتير حزب كادحي كوردستان

محمد بازياني ممثل حركة العلاقات الاسلامية

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