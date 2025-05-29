مايو 29, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني والخنجر يؤكدان أهمية احترام النظام الاتحادي في العراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني والخنجر يؤكدان أهمية احترام النظام الاتحادي في العراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 29 أيار/مايو 2025، رئيس تحالف السيادة في مجلس النواب العراقي الشيخ خميس الخنجر.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع العامة في العراق، والاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما جرى التأكيد المتبادل على أهمية ضمان حقوق كافة المكونات واحترام النظام الاتحادي في العراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، وضرورة إرسال المستحقات المالية لمواطني الإقليم.

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