الديمقراطي الكوردستاني: سيكون لنا موقف جدّي في حال عدم ارسال رواتب ومستحقات شعب كوردستان قبل العيد

أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، بأنه سيكون له موقف جدّي في حال عدم إرسال رواتب ومستحقات شعب إقليم كوردستان قبل حلول عيد الأضحى.

وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب:

نعلن للرأي العام في العراق وإقليم كوردستان، أن الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر تلك الانتهاكات هو الكتاب الصادر يوم أمس عن وزارة المالية الاتحادية، والذي يُعد مخالفاً للدستور وللأسس التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الاتحادية، ويُظهر بوضوح بتسييس لقمة عيش المواطنين.

سيتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب، والمقرر عقده بتاريخ 2/6/2025، لاتخاذ القرار المناسب.

وفي حال عدم إرسال رواتب ومستحقات شعب إقليم كوردستان قبل حلول عيد الأضحى المبارك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيكون موقف جدّي بهذا الشأن وسيُعلن عنه.

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

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