مشروع “رووناكي” يوفر الكهرباء على مدار الساعة لأكثر من مليون مواطن في إقليم كوردستان

أعلنت الجهات المعنية بتنفيذ مشروع “رووناكي” (الإنارة) عن وصول عدد المستفيدين من الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة إلى أكثر من مليون مواطن في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وانطلق المشروع من حي واحد، لينتشر تدريجياً ويغطي اليوم مئات الآلاف من المنازل والمحال التجارية والمصانع، ضمن خطة تهدف إلى إيصال التيار الكهربائي دون انقطاع إلى جميع أحياء وشوارع إقليم كوردستان.

ويُعد المشروع خطوة كبيرة نحو تحسين البنية التحتية للطاقة في الإقليم، في إطار رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق “كوردستان أكثر انارة”.

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