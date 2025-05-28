الرئيس بارزاني والخنجر يبحثان تطورات المشهد السياسي والعلاقة بين أربيل وبغداد

بحث الرئيس مسعود بارزاني، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، تطورات المشهد السياسي في العراق، والتنسيق بين الأطراف السياسية، فضلاً عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن مقر الرئيس بارزاني، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، أن “الرئيس مسعود بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة”.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن العملية السياسية في العراق، وسبل التنسيق بين القوى السياسية المختلفة، كما تم تسليط الضوء على آخر التطورات والتغيّرات الإقليمية وأثرها على المشهد الداخلي.

من جهته، أفاد بيان صادر عن إعلام الخنجر بأن اللقاء تناول أيضاً مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك بين القوى الوطنية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي. كما ناقش الجانبان العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والتطورات الإقليمية الراهنة.

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