حكومة إقليم كوردستان ترحب بدعم واشنطن وتؤكد استمرار الحوار مع بغداد

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 28 أيار (مايو) 2025، جلسته الأسبوعية الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وتصدر جدول أعمال الجلسة استعراضٌ لنتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المنصرم، بالإضافة إلى مناقشة توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الزيارة الرسمية، موضحاً أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع إقليم كوردستان بوصفه شريكاً رئيسياً لها، كما شدد على أن الدعم الأمريكي للكيان الدستوري لإقليم كوردستان وحقوقه وصلاحياته المنصوص عليها دستورياً يمثّل أهمية خاصة في إطار ترسيخ النظام الاتحادي وصون الكيان الدستوري للإقليم.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية توقيع اتفاقيتي الطاقة مع الشركتين الأمريكيتين (HKN وWesternZagros)، مشيراً إلى أنهما حظيتا بدعم لافت من كبار المسؤولين الأمريكيين، وأنهما ستعودان بالنفع على إقليم كوردستان وسائر المواطنين العراقيين.

وبعد ذلك، قدّم رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن لقاءات واجتماعات الوفد الحكومي في واشنطن مع أعضاء الكونغرس الأمريكي والإدارة الجديدة. وخلال المباحثات، جرى التأكيد المتبادل على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يحفظ المصالح المشتركة ويدعم إقليم كوردستان قوياً ضمن إطار النظام الاتحادي الذي نصّ عليه الدستور العراقي الدائم.

وفيما يتعلق بلقاء الوفد الرفيع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أشاد رئيس مجلس الوزراء بمواقف الوزير الداعمة لإقليم كوردستان، إذ أكد الوزير في تصريحاته التزام الولايات المتحدة بدعم إقليم كوردستان قوي ومستقر في إطار العراق الاتحادي، كما نقل رئيس مجلس الوزراء تأكيد وزير الخارجية الأمريكي على استعداد بلاده لدعم حكومة إقليم كوردستان في شتى المجالات، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم، وهي مسألة حظيت باهتمام الجانبين خلال الاجتماع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أيضاً إلى إشادة وزير الخارجية الأمريكي بإقليم كوردستان لاحتضانه اللاجئين والنازحين، ولرعايته حقوق المكونات القومية والدينية المختلفة.

ثم قدّم أعضاء الوفد، كلٌ في مجال اختصاصه، إيضاحات إضافية لمجلس الوزراء حول تفاصيل الاجتماعات واللقاءات التي عقدوها في واشنطن.

وبعد تداول نتائج الزيارة، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالموقف الأمريكي المساند، مُبدياً تقديره العميق لدعم الولايات المتحدة للكيان الدستوري لإقليم كوردستان ولضمان ممارسة الإقليم لصلاحياته واختصاصاته استناداً إلى الدستور.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كوردستان سيواصل حواراته ومفاوضاته الجارية مع الحكومة الاتحادية بهدف تسوية القضايا العالقة ضمن الأطر الدستورية، ولا سيّما مسألة استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو)، الأمر الذي سيسهم بفاعلية في زيادة إيرادات الموازنة العامة الاتحادية، ودفع عجلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور، وتوجيه العائدات لخدمة المصلحة العامة، حيث وللأسف الشديد، تكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة تُقدّر بمليارات الدولارات منذ توقف عملية تصدير النفط في آذار 2023.

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