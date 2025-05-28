اكثر من 250 الف ناخب في إقليم كوردستان جدّدوا بطاقاتهم البايومترية

استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، اليوم الأربعاء ، أن أكثر من 1.6 مليون عراقي جددوا بطاقاتهم الانتخابية البايومترية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة ، وفيما تأتي العاصمة أربيل في إقليم كوردستان ، بالمرتبة الاولى في اعداد من جدّدوا بطاقاتهم الانتخابية وبلغت نحو 117 الف ناخب ، تأتي محافظة نينوى الأولى في العراق بتسجيلها أعلى عدد من عمليات التجديد بنحو 240 الف ناخب.

وأفادت المفوضية في بيان: أنه “حتى 27 مايو/أيار (امس)، بلغ إجمالي عدد الذين أكملوا إجراءات التجديد والتسجيل البايومتري 1,613,421 شخصًا”.

وتتيح هذه العملية للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات بايومترية أو الراغبين في تغيير دوائرهم الانتخابية التسجيل، وتستمر حتى 15 يونيو/حزيران المقبل.

وسجلت محافظة نينوى أعلى عدد من عمليات التجديد بواقع 237,090 ناخبًا، بينما كانت أقلها في المثنى بواقع 21,171 ناخبًا.

وفي إقليم كوردستان، جدّد 116,724 ناخبًا بطاقاتهم في العاصمة أربيل، و85,464 ناخبًا في السليمانية، و60,422 ناخبًا في دهوك. وشهدت محافظة كركوك 85,629 عملية تجديد.

هذا وخصصت المفوضية العليا للانتخابات 1079 مركزًا في أنحاء العراق وإقليم كوردستان لتجديد البطاقات البيومترية.

ووفقًا للمفوضية، يحق لنحو 29 مليون مواطن التصويت في انتخابات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن لن يُسمح إلا لحاملي البطاقات البايومترية بالإدلاء بأصواتهم.

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