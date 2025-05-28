“روناكي”.. كوردستان يطلق أداة لحساب استهلاك الكهربائي المنزلي

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إطلاق أول أداة رسمية لحساب معدل استهلاك الكهرباء للأجهزة المنزلية، والتي أصبحت متاحة الآن للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمشروع.

وبحسب بيان، فإن “هذه الأداة تُعد البوابة الرسمية الوحيدة التي تعتمد تعليمات وأرقام وزارة الكهرباء في آلية حساب معدل استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية، حيث توفر وسيلة دقيقة للمواطنين لقياس مدى استخدامهم للطاقة”.

وأضافت “يوفر النظام فوائد عدة أبرزها، تمكين المستخدمين من معرفة استهلاك كل جهاز منزلي بالكيلو واط/ساعة، توعية المواطنين بأكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، ما يساهم في تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد، وتقدير كمية الاستهلاك الشهري المتوقع وفهم قيمة الفاتورة المحتملة بنهاية كل شهر”.

وبينت “يتم استخدام الأداة عبر خطوات بسيطة، تتمثل بالدخول إلى الموقع الرسمي لمشروع “ڕووناکی”، اختيار قسم “حاسبة استهلاك الكهرباء للأجهزة المنزلية”، تحديد الأجهزة المراد حساب استهلاكها، وإدخال عدد الأجهزة وساعات الاستخدام وقوة الجهاز بوحدة الواط، وتعرض الأداة الناتج الإجمالي للاستهلاك الشهري”.

رابط الأداة:

https://runaki.gov.krd/calculator/

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