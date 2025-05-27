إقليم كوردستان يستعرض فرصه الاستثمارية الواعدة في منتدى باريس

الهدف منه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية

يستعرض إقليم كوردستان إمكاناته الاستثمارية في منتدى الأعمال الاقتصادي الفرنسي العراقي المنعقد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشجع كبار المسؤولين المستثمرين الفرنسيين على استكشاف الفرص الواعدة للاستثمار في القطاعات الرئيسية بإقليم كوردستان.

رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، القى كلمةً خلال المنتدى، سلط فيها الضوء على بيئة الاستثمار الداعمة في الإقليم ، مؤكداً على توافر فرص واعدة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة.

وقال شكري، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الاستثمار، “حان الوقت للمستثمرين الأجانب، وخاصةً شركائنا الفرنسيين، للانخراط في اقتصاد إقليم كوردستان المتنامي”.

وأشار البيان ، إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب، وخاصةً رجال الأعمال الفرنسيين، أعربوا عن استعدادهم لزيارة إقليم كوردستان لاستكشاف فرص الاستثمار بشكل مباشر، وتعزيز البصمة الاقتصادية الفرنسية في المنطقة.

يحضر المنتدى أكثر من 300 مستثمر ورجل أعمال أجنبي – معظمهم فرنسيون – مما يؤكد اهتمام فرنسا المستمر بالمشهد الاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان.

ويأتي هذا الحدث استكمالاً للمنتدى الاقتصادي الفرنسي الكوردستاني الأول الذي عُقد العام الماضي في باريس.

المنتدى نُظم بالتنسيق مع هيئة الاستثمار التابعة لحكومة إقليم كوردستان، واتحاد أرباب العمل الفرنسي (MEDEF)، أكبر اتحاد أعمال في فرنسا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى الإقليم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية