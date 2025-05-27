بمناسبة مرور 56 عاما.. دهوك تحتفل بتحولها لمحافظة (صور)

شهدت مدينة دهوك، مساء يوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المهرجان السنوي في نسخته الـ11، احتفاء بمرور 56 عاما على تحويلها إلى محافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في دهوك، إن المهرجان تميز بتنظيم سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والشعبية التي عكست الطابع الفلكلوري الغني للمنطقة وذلك من خلال اقامة حفلات غنائية وعروض للدبكات الكردية التقليدية بمشاركة واسعة من فرق محلية.

وحضر المهرجان الآلاف من سكان مدينة دهوك والمناطق المجاورة الى جانب زوار من مختلف مدن إقليم كوردستان ومحافظات العراق الاخرى، حيث امتلأت ساحة نوروز وسط المدينة بالحشود التي توافدت للمشاركة في هذه المناسبة.

وقال حسن فتاح، المتحدث باسم دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن “المهرجان تم تنظيمه هذا العام وفق ثلاثة محاور رئيسية ركزت على إبراز التقدم الثقافي والرياضي والاقتصادي للمحافظة، حيث تم أولا نصب خيم كبيرة في ساحة نوروز من قبل عدد من الدوائر الرسمية والمنظمات المحلية والشركات الخاصة، بهدف عرض مشاريعهم المنجزة وانشطتهم المختلفة”.

وتابع أن “المحور الثاني للمهرجان ركز على الجانب الرياضي، إذ يتزامن هذا الحدث مع الانجاز التاريخي الذي حققه نادي دهوك الرياضي بفوزه ببطولة اندية ابطال الخليج، وهو انجاز مهم ويستحق الاحتفاء، لما له من أثر كبير في رفع اسم المدينة عاليا على المستوى الرياضي الاقليمي”.

ولفت إلى أن “المحور الثالث كان مخصصا لإحياء التراث والفلكلور المحلي من خلال مشاركة واسعة لعشرات الفرق الفلكلورية التي قدمت عروض دبكات واغان تراثية عكست عمق التاريخ الثقافي لدهوك، وروح التنوع التي تتميز بها المدينة من خلال استعراض لوحات فنية تعكس الحياة اليومية والطقوس الاجتماعية لمختلف المكونات التي تعيش في المحافظة”.

من جانبهم، عبر عدد من سكان دهوك، لمراسل الوكالة، عن سعادتهم بهذه المناسبة، حيث قال أحمد يحيى، أحد الحضارين للمهرجان: “نحن سعداء بهذا اليوم وهذه الفعاليات الجميلة التي تعزز من انتمائنا لهذه المدينة التي تتطور يوما بعد آخر، إلا ان هناك قطاعات ما تزال بحاجة الى مزيد من الاهتمام وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي ارى أنه يشكل موردا مهما يمكن ان يسهم في انعاش الاقتصاد المحلي اذا ما تم استثماره بالشكل الصحيح”.

كما عبرت المواطنة هرمين طاهر عن فخرها بهذه الاجواء الاحتفالية قائلة “نحن متواجدون وسط هذه الحشود التي تمثل دهوك بكل اطيافها، ونشعر ان المدينة اليوم تبدو وكانها لوحة مصغرة تضم جميع مكونات المجتمع التي تعيش بسلام وتتناغم في اجواء يسودها الاحترام المتبادل والتعايش السلمي”.

يذكر ان مدينة دهوك قد تحولت رسميا الى محافظة في 1969 بعدما كانت واحدة من اقضية محافظة نينوى.

واليوم هي احدى محافظات إقليم كوردستان العراق وتحيط بها الجبال من ثلاث جهات، وتتميز بطبيعتها الخلابة وتضم عشرات المواقع السياحية والاثرية المعروفة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي كونها تقع على حدود تركيا من جهة الشمال وسوريا من جهة الغرب.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية