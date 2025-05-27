اجتماع أمني رفيع بين بغداد وأربيل لمواجهة تهديدات “عابرة للحدود”

بحث قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، يوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد تعزيز التنسيق الأمني المشترك.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود العراقية، أنه “في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك، أجرى قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر زيارة إلى ديوان وزارة داخلية إقليم كوردستان في أربيل، حيث التقى بوزير الداخلية في حكومة الإقليم ريبر أحمد”.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التنسيق والعمل المشترك بين قيادة قوات الحدود ووزارة داخلية الإقليم، لاسيما في ما يتعلق بتأمين الشريط الحدودي ضمن قاطع حدود المنطقة الأولى، وتعزيز الإجراءات الأمنية المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.

وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية تكثيف التعاون الميداني وتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية، مشددَين على ضرورة استمرار اللقاءات والتنسيق المباشر بما يحقق الأهداف الأمنية المشتركة.

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