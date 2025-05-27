“أويل بريس”: إقليم كوردستان منطقة استثمارية واعدة وجاذبة للشركات الأميركية

أفاد موقع “أويل بريس” الامريكي، الذي يعتبر من اشهر المواقع المختصة بشؤون الطاقة، بأن الشركات الأميركية تعتبر إقليم كوردستان منطقة استثمارية جاذبة بفضل الاستقرار الأمني والموافقات السريعة مقارنة ببغداد الأكثر بيروقراطية وتقلبا.

واشار الموقع الذي ينشر يوميًا تفاصيل أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، ويقدم تقارير وتحليلات حول التطورات الدولية والاتفاقيات العالمية في هذا المجال ويُعتبر مرجعًا مهمًا لدى شركات الطاقة العالمية، في أحدث تقاريره، إلى أهمية إقليم كوردستان بالمقارنة مع العراق من حيث الاستثمار في مجال الطاقة، حيث تنظر الشركات الأمريكية إلى الإقليم على أنه منطقة واعدة للاستثمار.

وقد أوضح التقرير ، أن “سبب هذا التوجه يعود إلى عدة عوامل، منها الشروط التعاقدية المناسبة، والاستقرار الأمني الذي ينعم به إقليم كوردستان، بالإضافة الى سرعة اعتماد وتطبيق السياسات مقارنة بالحكومة الاتحادية في بغداد، التي تُعتبر غير مستقرة”.

وتابع التقرير “بالرغم من معارضة بغداد، الا ان العديد من شركات الطاقة مستمرة في أنشطتها داخل إقليم كوردستان.”

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