الحكومة تسترد 500 دونم من “علي كيمياوي”

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الثلاثاء، مصادرة 500 دونم من أراضٍ زراعية مسجلة باسم علي حسن المجيد المعروف بـ “علي كيمياوي”، واثنين من أشقائه لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق عباس متعب شامي، في بيان، إلى “مصادرة حصص كل من علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي حزب البعث المنحل ووزير الدفاع سابقاً، وشقيقيه فاضل وعبد في خمسة عقارات”.

وأضاف أن “عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017)”، مشيراً إلى أن “الصندوق قام بتزويد دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بصورة من كتاب دائرة التسجيل في وزارة العدل والمتضمنة مصادرة الحصص”.

وأوضح البيان، أن “المساحة الإجمالية للحصص الموما اليهم من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها بلغت 501 دونم و 8 أولكات و 76 متراً مربعاً”.

وبين أن “حصة علي حسن المجيد، في محافظة كركوك بلغت 125 دونما”.

وتابع أن “جميع الحصص المذكورة سجلت باسم وزارة المالية”، داعياً دائرة التسجيل العقاري إلى “إعلام الصندوق بإجراءاتها بشأن مصادرة حصص المذكورين في إحدى الأراضي الزراعية ضمن المقاطعة نفسها التي لم ترد إلى الصندوق حتى الآن”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية