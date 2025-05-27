العراق في المرتبة 101 عالمياً بمؤشر السعادة.. ومتوسط عربياً

أظهر مؤشر السعادة العالمي لعام 2025 تراجعاً في ترتيب العراق على الصعيدين العربي والعالمي، حيث حل في المركز 101 عالمياً، متراجعاً 9 مراكز عن تصنيفه السابق.

هذا الترتيب يضع العراق في متوسط مؤشر الدول العربية، خلف دول مثل الإمارات التي تصدرت القائمة عربياً وجاءت في المركز 21 عالمياً، والكويت والسعودية وعُمان والبحرين وليبيا والجزائر.

وتوضح البيانات أن العراق تقدم على فلسطين (108 عالمياً) والمغرب (112 عالمياً) وتونس (113 عالمياً) وموريتانيا (114 عالمياً)، كما سبق في الترتيب الأردن (128 عالمياً)، بينما جاء اليمن في المركز 140 ومصر في 135 ولبنان في 145 عالمياً.

يُشار إلى أن مؤشر السعادة العالمي يعتمد في تصنيفه على متوسط تقييم السكان لجودة حياتهم على مدار ثلاث سنوات.

ويطرح هذا التراجع في ترتيب العراق تساؤلات جدية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الأداء، وما إذا كانت التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية ما زالت تلقي بظلالها على واقع المواطن العراقي، رغم كل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

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