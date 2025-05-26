الرئيس بارزاني يؤكد لشيوخ الأنبار وحزام بغداد على ضرورة الالتزام بالدستور

أكد الرئيس مسعود بارزاني، خلال استقباله وفداً من شيوخ ورؤساء عشائر من محافظة الأنبار ومناطق حزام بغداد، أن العملية السياسية لن تنجح ما لم تُبنَ على أسس الدستور والشراكة والتوافق والتوازن.

وذكر بيان أورده مقر الرئيس بارزاني، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، أن الرئيس بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، وفداً من شيوخ ورؤساء عشائر من محافظة الأنبار والمناطق الواقعة ضمن حزام بغداد، في لقاء ناقش قضايا سياسية ومجتمعية تمس مختلف مكونات العراق.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للرئيس بارزاني، مثمنين مواقفه الداعمة لمطالب وحقوق جميع مكونات الشعب العراقي، ومشيدين بوقوف إقليم كوردستان إلى جانب النازحين واحتضانه لهم في فترات الأزمات والحرب ضد الإرهاب.

كما استعرض الوفد أوضاع محافظة الأنبار والمناطق المحيطة ببغداد، وقدم إحاطة شاملة للرئيس بارزاني شملت مطالب ومقترحات أبناء تلك المناطق، داعين إلى تعزيز مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين مكونات العراق.

من جانبه، رحّب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف، وألقى كلمة أكد فيها أن العملية السياسية لن تنجح ما لم تُبنَ على أسس الدستور والشراكة والتوافق والتوازن.

وأشار إلى الأخطاء والانتهاكات التي أعقبت سقوط النظام السابق، مشدداً على أهمية تصحيح المسار السياسي لضمان استقرار العراق.

كما تطرّق الرئيس بارزاني إلى التطورات الإقليمية والانتخابات المقبلة، وأهمية تحصين العراق في مواجهة التهديدات والتحديات، واختتم اللقاء بإجابة الرئيس على أسئلة وملاحظات الحضور، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم كل المبادرات التي تعزز وحدة الصف الوطني وروح التفاهم بين مكوناته.

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