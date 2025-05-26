الرئيس بارزاني: أثبتت ثورة گولان أن إرادة النضال والكفاح من أجل الحرية لدی شعب كوردستان غير قابلة للكسر أبداً

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، أن “ثورة گولان إحدى أهم محطات المقاومة والنضال لشعب كوردستان، وامتدادٌ مُحَمَّلٌ برسائل وأهداف ثورة أيلول العظيمة”.

جاء ذلك في رسالة للرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ49 لاندلاع ثورة گولان، وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ثورة گولان هي واحدة من أهم محطات المقاومة والنضال لشعب كوردستان، وامتدادٌ مُحَمَّلٌ برسائل وأهداف ثورة أيلول العظيمة. حيث تم إيقاد شرارة ثورة گولان عبر خطة تنظيمية وعسكرية دقيقة وبإرادة قوية رغم الظروف غير المواتية التي أعقبت النكسة والتهجير وفي ظل الضغوط المختلفة التي مارسها أعداء شعب كوردستان.

في ثورة گولان ، قدّم شعبنا الكثير من التضحيات، وبذل العديد من البيشمركة الأبطال أرواحهم فداءً لكوردستان. كما اختار الكثير من أبناء شعبنا طريق النزوح وتجشموا صنوف الويلات والمعاناة، رفضاً للاستسلام والخنوع، لقد أثبتت ثورة گولان للجميع أن إرادة النضال والكفاح من أجل الحرية التي يتمتع بها شعب كوردستان غير قابلة للكسر أبداً، بل ستبقى متوهجةً دائماً.

في الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق ثورة گولان ، نحيّي روح أول شهيد في الثورة، الشهيد سيد عبدالله حاجي أومراني، وجميع الشهداء الكورد وشهداء كوردستان، كما نعبّر عن امتناننا وتقديرنا لكل المناضلين والبيشمركة والوطنيين الذين كان لهم دورٌ في هذه الثورة، وسطّروا لشعبنا صفحات مشرّفة تستحق الفخر والاعتزاز.

مسعود بارزاني

26 أيار 2025

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