نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد من “فاو” التصحر وشح المياه

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وفد رفيع من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) برئاسة مديرها العام شو دونيو، مجالات التعاون المشترك في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب ملف التغير المناخي والتصحر وشح المياه.

اللقاء، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، في أربيل، وحضرته وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، وسفير العراق لدى إيطاليا وسفيره لدى FAO سيوان بارزاني، بحث كذلك “التصدي للعقبات التي تواجه الزراعة والمياه والأغذية”، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لأعمال وبرامج المنظمة في العراق وإقليم كوردستان، مثمّناً “دورها في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق الأمن الغذائي”.

في هذا السياق، أكد أن الجهات المعنية في إقليم كوردستان “ستواصل دعمها الكامل لجهود وبرامج FAO”.

في المقابل، أعرب شو دونيو عن شكر منظمته لـ”الاهتمام الذي يوليه إقليم كوردستان بقطاع الزراعة”.

وأشار إلى استعداد المنظمة لـ”توسيع مجالات التعاون وتنفيذ البرامج الستراتيجية خدمة لأغراض التنمية المستدامة في إقليم كوردستان”.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العقبات التي تواجه قطاعات الزراعة والمياه والغذاء، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي والتصحر على الأمن الغذائي في العراق والمنطقة.

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