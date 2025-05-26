مسرور بارزاني في ذكرى ثورة گولان: نؤكد على العمل المشترك والتضامن بين مكونات وقوى وأحزاب كوردستان

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، في ذكرى اندلاع ثورة گولان، على العمل المشترك والتضامن بين مكونات وقوى وأحزاب كوردستان.

وجاء ذلك خلال بيان، اليوم الاثنين 26 أيار 2025، قال خلاله: في الذكرى التاسعة والأربعين لاندلاع ثورة گولان، نستذكر بكل احترام وتقدير جميع المقاتلين الشجعان، المناضلين والقيادات والبيشمركة الذين شاركوا في هذه الثورة ودافعوا عن شعب كوردستان بشموخ وإيمان كبير.

ثورة گولان ، كانت امتداداً لثورة أيلول، تحت قيادة قائدنا الوطني الخالد ملا مصفى بارزاني، هزمت مؤامرات أعداء كوردستان وفتحت آفاقًا جديدة لشعب كوردستان من خلال التضحية والنضال المستمر.

في الذكرى السنوية لاندلاع ثورة گولان، نؤكد على العمل المشترك والتضامن بين جميع مكونات وقوى وأحزاب كوردستان، والذي كان واحدًا من المبادئ القيمة لثورة گولان وأدى إلى تشكيل جبهة كوردستان وانتصار ثورة آذار 1991 وتحقيق جميع الإنجازات الوطنية.

في ذكرى ثورة گولان، أُحيي روح البارزاني الخالد، وإدريس بارزاني الحاضر في ذاكرتنا، وجميع شهداء كوردستان.

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