سياسيون: زيارة مسرور بارزاني إلى أمريكا تعزز دبلوماسية كوردستان وتفتح آفاقاً جديدة

تُعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية محطة مفصلية في مسار العلاقات الدولية للإقليم، وخطوة نوعية نحو ترسيخ حضوره السياسي والدبلوماسي على الساحة العالمية.

ويؤكد مراقبون وخبراء أن هذه التحركات تمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الحضور الفاعل لإقليم كوردستان في المعادلة الدولية.

مرحلة جديدة من العلاقات الدولية

تحركات رئيس حكومة اقليم كوردستان، لا تُقرأ فقط كبروتوكول رسمي، بل كرسالة استراتيجية واضحة تُشير إلى تقدم مستمر في موقع كوردستان الدبلوماسي والسياسي.

ويذهب محللون إلى أن هذه الزيارة تضع أسساً لتحالفات أوسع وأكثر تأثيراً، وخصوصاً مع واحدة من أهم القوى العالمية.

السياسي الكوردي عمر شيخ موس يقول لكوردستان24: “خطوات مسرور بارزاني نجاح كبير للدبلوماسية الكوردية، وقد أعطت هذه اللقاءات زخماً سياسياً وقوة إضافية للإقليم على المستويين الإقليمي والدولي”.

دعوات لتوسيع العلاقات

من جهته، يرى الكاتب والمفكر المعروف إسماعيل بشكجي أن هذه الزيارة تمثل توجهاً استراتيجياً يجب البناء عليه، مؤكداً لكوردستان24: “يجب على الكورد أن يوسعوا علاقاتهم مع أمريكا بهذا الشكل، ومن الضروري اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل”.

ويعكس هذا التصريح إدراكاً متزايداً لأهمية التحالفات الدولية في دعم تطلعات الشعب الكوردي وضمان استقرار الإقليم وازدهاره.

حليف استراتيجي للولايات المتحدة

أما السياسي العراقي مثال الآلوسي فقد وصف الاتفاقات التي تمخضت عن زيارة بارزاني بأنها “بشرى لإنقاذ العراق من الأجندات الخارجية”، مشدداً على أهمية دور كوردستان في ضمان توازن سياسي داخل العراق. وأضاف:

“إقليم كوردستان هو أقوى حليف لأمريكا في المنطقة، ويُمكن أن يشكّل جسراً بين واشنطن وبغداد من جهة، وبين القوى الإقليمية من جهة أخرى.”

زيارة مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة لم تكن مجرد لقاءات بروتوكولية، بل جاءت لتؤكد نضج الدبلوماسية الكوردية وفاعليتها، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي. وتُشكل هذه الخطوة منعطفاً سياسياً بارزاً، ليس فقط لكوردستان، بل للعراق والمنطقة بأسرها، لما تحمله من رسائل قوة، واستقرار، وشراكة استراتيجية طويلة الأمد.

وفي إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الاثنين 19 أيار (مايو) 2025، مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في قطاع الطاقة، بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وأُبرِمَت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جهة، وشركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” من جهة أخرى، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.

واختتم وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، في منشور على منصة “إكس” السبت 24 أيار/مايو 2025، مرفق بصورة للوفد: “أنهينا زيارتنا إلى واشنطن برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني”.

وأعرب دزيي عن “شكره للأصدقاء والشركاء الأمريكيين على حفاوة الاستقبال”، كما وجّه “شكره لممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة، ولفرق البروتوكول ووسائل الإعلام على جهودهم” خلال الزيارة.

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