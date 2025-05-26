العدل: اعطاء الاولية لحسم ملف المفقودين بالتنسيق مع الجهات المعنية

أكدت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تعمل بشكل جاد على حسم ملف المفقودين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقرير مصيرهم قانونيا وإنسانيا.

وذكر بيان للوزارة، أن وزير العدل، خالد شواني، استقبل رئيسة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) كاثرين بومبيزغ، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة ببغداد.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، في إطار الجهود المبذولة لتقرير مصير المفقودين من ضحايا النظام المباد والإرهاب، والعمل على إغلاق ملف المفقودين الذي يمثل أولوية وطنية وإنسانية.

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن الحكومة العراقية تولي معالجة ملف المفقودين أهمية كبيرة، باعتباره قضية إنسانية تمس حقوق المواطنين المتضررين من جرائم وحروب النظام المباد، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد.

وشدد على أن وزارة العدل، ومن خلال دائرة حقوق الإنسان، تتولى دورا تشاركيا في هذا الملف، وتعمل بتنسيق عال مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بشكل منصف وعادل وقانوني.

وأشار الى أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ودقيقة حول الضحايا والمفقودين.

من جانبها، أعربت بومبيزغ عن تقديرها العالي للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ووزارة العدل في التعامل مع هذا الملف، مشيدة بالتقدم الحاصل في مجالات التوثيق والتعاون المؤسسي.

وأبدت بومبيزغ رغبة اللجنة الدولية في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تتضمن آليات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية مشتركة تعنى بمتابعة قضايا المفقودين من ضحايا الإرهاب والنظام المباد”، داعية وزير العدل إلى حضور المؤتمر الدولي الخاص بالأشخاص المفقودين، الذي ستنظمه اللجنة الدولية في بغداد.

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