بدء مرحلة جديدة من توزيع قطع الأراضي على الموظفين في العاصمة أربيل

وجه وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، المديرية العامة لبلديات أربيل، بالبدء بمرحلة جديدة من توزيع الأراضي على الموظفين.

وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة لبلديات أربيل، فقد قام وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، اليوم الاثنين، بزيارة إلى ديوان المديرية العامة للبلديات، حيث تم استقباله من قبل مدير عام البلديات والكادر المتقدم في ديوان الدائرة.

وجاء في البيان، أن الوزير خلال زيارته شدد على أهمية تسريع إعداد المخططات الخاصة بتوزيع الأراضي، قائلاً: “يجب إنجاز هذه الأعمال بأفضل شكل وفي أسرع وقت ممكن، حتى نبدأ بمرحلة جديدة من توزيع الأراضي ضمن نطاق المديرية العامة لبلديات أربيل”.

وكان المدير العام للبلديات مريوان حاكم هادي قد قال في تصريح سابق لـ (باسنيوز): “يوجد ضمن نطاقنا 37 بلدية، ولدينا أكثر من 42 ألف طلب تم استلامه حتى الآن، والأراضي التي سيتم توزيعها تقع في أفضل المناطق”.

وأضاف “قمنا بإعداد 17 مخططًا لتوزيع الأراضي، وتم إرسالها إلى المديرية العامة للتخطيط والاعمار في وزارة البلديات للموافقة عليها، وبعد الموافقة سنباشر بعملية التوزيع”.

مشيراً الى انه “عند الموافقة على تلك المخططات، ستتم المباشرة بتوزيع الأراضي على الموظفين الذين حصلوا على موافقة مجلس الوزراء”.

ووفقًا للقرارات الصادرة، فإنه من حق كل موظف أو مقاتل في قوات البيشمركة خدم لمدة لا تقل عن 8 سنوات، ولم يكن من المستفيدين سابقاً، ان يحصل على قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع.

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