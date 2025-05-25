لجنة النفط والغاز: نتائج زيارة مسرور بارزاني إلى أمريكا ستظهر قريباً.. اتفاقات الطاقة مع الشركات الأمريكية فرصة ذهبية لكوردستان

’’الشركات الأمريكية لا تعمل في بيئة تناقض سياسة واشنطن’’

قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، د. صباح صبحي، إن الاتفاقات التي أبرمها إقليم كوردستان مع الشركات الأمريكية تمثل خطوة مهمة في قطاع الطاقة، وستنعكس نتائجها الإيجابية في المستقبل القريب.

وأوضح صبحي في تصريح لـ (باسنيوز)، أنه «في إقليم كوردستان نحو 200 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز، ولا نستثمر سوى 13 تريليون متر مكعب حالياً. الاتفاقات الجديدة مع الشركات الأمريكية خطوة كبيرة، وهي موقعة وفقاً للدستور العراقي وليست اتفاقات جديدة، إذ أبرمت قبل 15 عاماً».

وأشار إلى أن «الشركات الأمريكية شركات قوية وموثوقة عالمياً، ولا تستثمر في أي بلد يتعارض سياسته مع سياسة الولايات المتحدة، وهذا يمنح كوردستان فرصة ذهبية في ظل إدارة ترامب ذات التوجه الاقتصادي».

وأضاف: «حان وقت تنفيذ هذه المشاريع، ووزارة النفط العراقية عليها أن ترحب بهذه الاتفاقات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي. هذه الاتفاقات ستجعل كوردستان غنياً بالغاز، وستشمل النفط أيضاً، بخلاف حقل كورمور الذي يركز فقط على الغاز».

وبيّن صبحي أن «الخطط تقضي ببدء العمل خلال الأشهر المقبلة لإنتاج الغاز والنفط معاً، لتغطية الحاجة المتزايدة خاصة في موسم الصيف، حيث سيتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة للمنازل».

وأكد أن «بروتوكولات الاتفاقات تمت بمستوى رفيع، خاصة على مستوى وزير الطاقة ووزارة الخارجية الأمريكية والجهات التجارية في واشنطن، مما يعزز من قيمة هذه التفاهمات».

وختم بالقول: «كوردستان بحاجة ماسة إلى الغاز المحلي، وهذه الاتفاقات ستوفر ليس فقط الاستهلاك الداخلي بل ستمكن الإقليم من تصدير الغاز إلى الخارج، مع تعزيز قطاع الطاقة بشكل عام، وجلب استثمارات أمريكية مهمة للإقليم».

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