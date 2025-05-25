قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: حزبنا مستعد للانتخابات

’’التغييرات الداخلية جاءت بعد تقييم دقيق’’

أكد عضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني استعداد الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن عملية التغيير والتجديد داخل الحزب مستمرة، وجاءت استناداً إلى دراسات وتقييمات دقيقة.

وقال هيوا گيلاني، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في تصريح لـ (باسنيوز)، إن «التغيير داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عملية طبيعية وأساسية. الحزب يؤمن بالتجديد والتطور، وكل كوادر الحزب تربوا على الالتزام بقرارات قيادته، ونحن ننفذ ما يقرره الرئيس بارزاني بكل مسؤولية».

وأضاف أن «التغييرات التي أُجريت داخل الحزب جاءت بعد دراسات وتقييمات دقيقة شملت اللجان والكوادر، وستكون لها آثار إيجابية ومؤثرة على عمل الحزب ومستقبله».

وفيما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات المقبلة في العراق، أوضح گيلاني أن «الاستعدادات أنجزت بشكل جيد، وأن اللجنة العليا للانتخابات باشرت عملها، وجميع مفاصل الحزب باتت جاهزة للمشاركة في الانتخابات، بتوجيه مباشر من الرئيس بارزاني».

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