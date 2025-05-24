كريستين ديوان: أمريكا استقبلت وفد إقليم كوردستان كشريك

أشارت الباحثة في مؤسسة دول الخليج كريستين ديوان، إلى أن الكورد لديهم علاقة جيدة جداً مع الحكومة الأمريكية، وكما رأينا، استقبلت الولايات المتحدة وفد إقليم كوردستان كشريك.

وقالت ديوان لـ كوردستان24: اليوم السبت 24 أيار 2025، “كانت زيارة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة ناجحة جداً، كما رأينا أن وفد كوردستان تم استقباله من قبل كبار المسؤولين كشريك في واشنطن، ومن المهم أن يستمر الكورد في هذه الشراكة”.

كما أشارت إلى أن إدارة ترامب تهتم بشكل رئيسي بالعلاقات التجارية، وأن الطاقة هي واحدة من أهم النقاط، لذلك من المهم أن يصبح إقليم كوردستان مصدراً للطاقة في المنطقة.

وأضافت، أن حماية المكونات والحرية الموجودة في كوردستان لها أهمية كبيرة للولايات المتحدة، ولهذا السبب يأتي المستثمرون الأجانب إلى كوردستان.

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