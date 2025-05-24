موقع “المونيتور” الامريكي: تطوير الغاز في إقليم كوردستان يتماشى مع أجندة دونالد ترامب

افاد تقرير صحافي امريكي، اليوم السبت، بأن الاتفاقيات الأخيرة بين إقليم كوردستان والشركات الامريكية، تحظى بدعم امريكي كامل، ويعد اول استثمار كبير بمجال الطاقة الامريكية في إقليم كوردستان منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى السلطة.

تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي ترجمته (باسنيوز) ، قال بأنه “استنادا إلى تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، خلال ندوة عقدها في معهد المونيتور الدولي، فأن الولايات المتحدة أكدت دعمها المتواصل لإقليم كوردستان، حيث أشار الى ان (الولايات المتحدة متحمسة للغاية للعمل مع أربيل ودعم شعب إقليم كوردستان، وستواصل أمريكا جهودها في استثمار الطاقة في الإقليم لدعم تطوير الموارد غير المستغلة)”.

وحول إعلان حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاق بقيمة 110 مليارات دولار مع الشركتين الأمريكيتين HKN Energy وWesternZagros، وموقف الحكومة العراقية الغير راضية عن هذه الاتفاقات افاد رايت، بأنه “رغم امتلاك العراق بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في المنطقة، إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الإيراني لتوليد الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة للطاقة الكهربائية في الصيف، والتي تتسبب بامتعاض شعبي، حتى انه تم قمع بعض الاحتجاجات التي خرجت في السنوات الماضية من قبل القوات الأمنية العراقية”.

وتابع: “نؤكد على ضرورة أن يبتعد العراق عن الاعتماد على إيران”.

وفيما يخص تطوير الغاز في إقليم كوردستان واحتمالية الاستفادة منه لتوليد الكهرباء محليًا وتصديرها للدول المجاورة، قال رايت: “هذا أمر جيد جدًا، وهو يتماشى إلى حد كبير مع أجندة الرئيس ترامب”.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي: “أرى فرصة كبيرة للتعاون الأمريكي هناك، خصوصا بعد توقيع هذين الاتفاقين، نحن سعداء جدًا بتطور العلاقات التجارية، ونتمنى تطور عمليات إنتاج النفط في المنطقة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان”.

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