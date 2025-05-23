متحدثة الخارجية الامريكية: اتفاقات إقليم كوردستان والشركات الامريكية تساعد العراق في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة

واضافت ، الحكومة الامريكية تبدي دعمها الكامل لها

اعربت الولايات المتحدة عن دعمها الكامل والقوي للاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين حكومة إقليم كوردستان وشركات أمريكية لتعزيز وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان ، واصفةً الاتفاقيات بأنها “خطوة أساسية نحو استقلال العراق في مجال الطاقة”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “هذه الاتفاقيات التي وُقعت تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في واشنطن، تُعد خطوة مهمة تهدف إلى تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة في العراق”.

وأضافت: “لقد سررنا بتوقيع هذه الاتفاقيات الكبيرة بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني والشركات الأمريكية، ونعتقد أنها ستساعد العراق في الاستفادة من موارده الطبيعية المحلية”.

وتابعت بروس: “الاستقلال في مجال الطاقة يُعد قضية أمن قومي كبيرة وهو أحد الأهداف السابقة للولايات المتحدة في العراق”.

مبينةً “هذا هو الشيء الذي كنا نعمل عليه جميعاً، والولايات المتحدة دعت بغداد وأربيل للعمل معاً لبدء إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن”.

كما أكّدت المتحدثة التزام واشنطن بتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، مشيرةً إلى أن زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني الأخيرة للولايات المتحدة “تُشير إلى نية مشتركة لتعميق العلاقات الثنائية.”

وأضافت بروس: “ندعم إقليم كوردستان والشركات الأمريكية العاملة هناك، ونحثّ الحكومة العراقية على احترام هذا الشريان الاقتصادي الحيوي”.

وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ، أن الولايات المتحدة تريد ان ترى إقليم كوردستان قوي في عراق فدرالي ذي سيادة ومزدهر”.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، لمناقشة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين أمريكا وإقليم كوردستان.

وأكد روبيو في وقت سابق، أن أمريكا تدعم كيان الحكم الذاتي لإقليم كوردستان والشركات الأمريكية العاملة في الإقليم، كما دعا الحكومة العراقية إلى احترام هذه الخطوات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لتنمية اقتصاد الإقليم.

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